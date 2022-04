Un Boeing 757 cargo sort de piste au Costa Rica

Un Boeing 757-200PCF de la compagnie panaméenne DHL Aero Expreso S.A. est sorti de piste à San Jose (Costa Rica) après un atterrissage d'urgence le 7 avril, se brisant en deux parties. Les deux pilotes sont indemnes.



L'appareil (L/N 904, HP-2010DAE, PW2000) venait de décoller du même aéroport une cinquantaine de minutes plus tôt pour rejoindre Guatemala City. L'équipage avait signalé un problème de circuit hydraulique en phase de montée, décidant de revenir pour se poser en piste 07.



L'appareil a quitté la piste sur la droite, près d'une bretelle de retournement, avec encore beaucoup d'énergie et malgré un freinage intense en fin de course.



L'aéroport Juan Santamaría de San José dispose d'une seule piste de 3012 mètres (9882 pieds). La piste 07 dispose d'une marge de près de 500 mètres supplémentaires grâce à un seuil décalé. La plateforme se trouve à une altitude de près de 1000 mètres.



DHL Aero Expreso S.A. est une compagnie partiellement détenue par l'intégrateur DHL.