Un Boeing 737-800 de China Eastern s'écrase au sud de la Chine, aucun survivant

Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines s'est écrasé dans une région montagneuse près de Wuzhou, au sud de la Chine. Il réalisait le vol MU5735 entre Kunming et l'aéroport international de Canton-Baiyun (Guangzhou).



L'appareil était en phase de croisière à 29100 pieds et a perdu de l'altitude très brutalement, impactant le sol moins de trois minutes plus tard. Il a été complètement désintégré.



L'autorité de l'aviation civile chinoise (CAAC) indique que 132 personnes se trouvaient à bord, 123 passagers et neuf membres d'équipage.



Le 737-800 portait l'immatriculation B-1791 (L/N 5453). Il avait été livré neuf à la filiale de China Eastern basée au Yunnan en 2015.



Cet article sera mis à jour lorsque de nouvelles informations seront disponibles.