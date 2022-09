Un Boeing 737-300 d'ECAir endommagé par un feu de broussaille à Johannesbourg

Un Boeing 737-300 de la compagnie nationale congolaise ECAir a subi des dommages matériels importants le 5 septembre dernier à la suite d'un feu déclaré sur les abords en herbes de l'aéroport international OR Tambo de Johannesbourg. L'appareil (LN 2406, TN-AJX, livré neuf à KLM en 1992) y est stocké depuis 2019 et devait y effectuer une visite de maintenance de classe C avant son retour à Brazzaville dans les prochains mois.



« Un rapport d'expert sera commandité dans les tout prochains jours afin de déterminer l'étendue des dommages », précise un communiqué de la compagnie.



Au côté d'un Boeing 737-700 et d'un Boeing 757-200, il devait constituer la flotte de relance de la compagnie, qui prévoit reprendre les airs d'ici la fin de l'année, après 6 ans de léthargie.



Dans une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux, on aperçoit également un CRJ200 de la défunte compagnie South African Express Airways, également endommagé par les flammes.



À Johannesbourg et dans les environs, c'est la fin d'un hiver sec et les incendies sont fréquents jusqu'à l'arrivée des pluies, généralement en octobre. Dans un tweet, l'aéroport international OR Tambo de Johannesbourg indique qu'il a été contraint de fermer temporairement sa piste 21L/03R avant de la rouvrir quelques heures plus tard suite à « l'intervention de l'équipe des pompiers qui a réussi à contenir le feu ».