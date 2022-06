Un ATR de Braathens Regional vole intégralement alimenté par du SAF

C'est une première mondiale. Un ATR 72-600 de la compagnie suédoise Braathens Regional a pour la première fois réalisé un vol de démonstration en étant intégralement alimenté avec du carburant d'aviation durable (SAF), une étape importante alors que l'avionneur franco-italien prévoit une certification de ses appareils avec 100% de SAF d'ici 2025.



Les deux moteurs PW127M de Pratt & Whitney Canada ont ainsi été alimentés exclusivement avec du carburant d'aviation durable Neste MY et ont volé pendant deux heures au total, lors d'un aller-retour entre Malmö et l'aéroport de Bromma.



« Aujourd'hui est un jour historique pour l'aviation. Après plus d'un siècle de vols commerciaux alimentés au kérosène, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Au cours des derniers mois, avec le soutien de Pratt & Whitney Canada, nous avons effectué une série de vols réussis avec du carburant durable dans un moteur. Nous avons maintenant décidé qu'il était temps d'effectuer le premier vol d'essai avec 100 % de SAF dans les deux moteurs. Cela nous permet de certifier plus rapidement nos avions pour qu'ils volent uniquement avec des carburants durables et de permettre ainsi des liaisons aériennes plus durables. Ce vol représente un véritable jalon pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, car il montre que cette technologie fonctionne et qu'elle peut être adoptée rapidement par de nombreux acteurs de notre secteur afin d'accélérer la transition vers une aviation sans émissions » a déclaré Stefano Bortoli, le PDG d'ATR.



(Photo © ATR)