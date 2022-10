Un APU Honeywell pour démarrer les B-52 remotorisés de l'USAF

Boeing a sélectionné le générateur de puissance auxiliaire 36-150 de Honeywell pour moderniser les bombardiers B-52 de l'US Air Force dans le cadre du programme de remotorisation CERP (Commercial Engine Replacement Program).



L'APU sera utilisé comme un démarreur auxiliaire (ASAU) placé sous aile afin de répondre aux exigences opérationnelles de démarrage rapide sans avoir à utiliser d'équipement de soutien au sol.



Honeywell rappelle qu'il a livré plus de 10 000 générateurs 36-150 pour plus de 20 applications commerciales et militaires. Cet APU a récemment été choisi pour équiper l'hélicoptère Defiant X de Sikorsky-Boeing dans le cadre du programme FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) de l'armée américaine.



Pour rappel, le programme de remotorisation CERP (Commercial Engine Replacement Program) va permettre de prolonger la vie opérationnelle des 76 B-52H jusqu'au milieu du siècle. Les B-52 seront équipés des réacteurs F130 de Rolls-Royce, une variante du BR700. Le motoriste britannique va ainsi produire un total de 650 réacteurs F130 aux États-Unis.



(Photo © USAF/Kate Bragg)