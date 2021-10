Un Airbus A319neo réalise un vol avec 100% de SAF pour l'étude VOLCAN

Airbus a annoncé qu'il avait fait voler un A319neo en l'alimentant de 100% de carburant durable d'aviation (SAF). Il était équipé de moteurs LEAP de CFM International et le carburant était fourni par Total Energies (produit principalement à partir d'huiles de cuisson usagées).



Le vol a eu lieu le 28 octobre mais les premiers résultats des essais au sol et en vol ne seront connus qu'en 2022. Il a été organisé dans le cadre du programme VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux).



Airbus et le DLR (centre de recherche allemand pour l'aéronautique) analyseront l'impact de l'utilisation du SAF sur les émissions au sol et en vol. Safran est chargé des études de compatibilité des différents SAF avec les systèmes de carburant et de déterminer d'éventuelles modifications sur les moteurs. L'ONERA analysera avec Airbus et Safran les problématiques de compatibilité et sera chargé de l'interprétation des résultats sur les émissions et la formation de traînées. Dassault participe également à l'étude, apportant son expertise sur la compatibilité avec les matériaux et les questions de biocontamination.



Safran doit lui aussi faire des essais sur LEAP à Villaroche pour compléter l'étude. Des essais similaires seront conduits en 2022 sur le moteur Arrano, qui équipe de H160 d'Airbus Helicopters.



