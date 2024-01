Un A350-900 de Japan Airlines détruit après une collision à l'atterrissage à Tokyo-Haneda

Issue particulièrement heureuse à Tokyo-Haneda après la collision d'un Airbus A350 de Japan Airlines lors de son atterrissage avec un avion biturbopropulseur des gardes-côtes se préparant à décoller sur la même piste.



Les 379 occupants du gros-porteurs (dont 367 passagers) ont tous pu être évacués avant que l'appareil ne soit entièrement détruit par l'important brasier résultant de la collision, avec seulement quelques blessures constatées.



Cinq des six occupants du DHC-8 de la garde côtière du Japon ont cependant été tués lors de l'accident, le commandant de bord étant quant à lui blessé.



La collision s'est produite à 17h47 heure locale (9h47 heure de Paris), soit une heure après le coucher du jour à Tokyo. L'A350-900 de Japan Airlines venait d'atterrir sur la piste 34R de la plateforme.



L'A350 impliqué dans l'accident est MSN 538 (JA13XJ), livré neuf à la compagnie japonaise en novembre 2021. Il assurait une liaison régulière entre Sapporo (île de Hokkaido) et Haneda.



L'avion de la Japan Coast Guard était un DHC-8-315 (JA722A). Il devait rejoindre l'aéroport de Niigata pour assurer une mission de soutien aux secours déployés dans la région d'Ishikawa touchée par un important séisme la veille.



L'enquête qui s'annonce pour les prochains mois va logiquement s'intéresser très particulièrement aux différentes clairances du contrôle aérien pour la plateforme, aux manoeuvres de l'avion de la garde côtière, mais aussi aux différents outils de surveillance du trafic embarqués sur les appareils.



(L'appareil de Japan Airlines quelques minutes seulement après la collision et avant qu'il ne soit entièrement détruit par les flammes. Photo © DR)