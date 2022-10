Un 737 de Transavia endommagé à l'aéroport de Nantes-Atlantique

Un Boeing 737-800 de Transavia France a été endommagé lors de son atterrissage sur la plateforme aéroportuaire de Nantes-Atlantique le 1er octobre en début d'après-midi.



L'appareil (L/N 2267, F-GZHA, 15 ans) assurait un vol régulier depuis l'aéroport international de Djerba-Zarzis (Tunisie) avec 160 passagers à bord. L'incident n'a fait aucun blessé, mais l'avion a été endommagé au niveau de son train d'atterrissage avant et sur une partie de sa structure.



L'aéroport a été paralysé durant trois heures après l'incident, le temps d'évacuer l'avion immobilisé sur une des bretelles d'accès et de nettoyer la piste, selon la préfecture de Loire-Atlantique.



Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a immédiatement lancé une enquête de sécurité, avec 3 de ses enquêteurs et un enquêteur de première information sur place.



(Photo © BEA)