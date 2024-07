Un 24e Airbus A400M livré à l'armée de l'Air et de l'Espace

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir livré à l'armée de l'Air et de l'Espace son 24e Airbus A400M le 25 juin dernier. L'appareil a rejoint la base aérienne d'Orléans-Bricy à laquelle l'ensemble de la flotte Atlas de l'AAE est rattachée.



Comme tous les exemplaires livrés depuis 2022, cet A400M dispose des toutes dernières capacités tactiques, en particulier avec le système de suivi de terrain à très basse hauteur, la suite finale d'autoprotection contre les missiles ou encore la possibilité de largage mixte de parachutistes et de charges par gravité et par éjection de jour comme de nuit.



La DGA explique aussi que le rétrofit des premiers appareils se poursuit par ailleurs selon le calendrier établi.



Selon la loi de programmation militaire 2024-2030, la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace comprendra un minimum de 35 A400M à horizon 2030, contre une cinquantaine prévue initialement. Le 25e exemplaire est attendu l'année prochaine.



(Photo © DGA)