Uganda Airlines va acquérir des monocouloirs de nouvelle génération

Après avoir réceptionné ses deux Airbus A330neo, la jeune Uganda Airlines souhaite désormais acquérir des monocouloirs de nouvelle génération.



La compagnie nationale de l'Ouganda entend ainsi ajouter des appareils disposant d'une capacité comprise entre 120 et 150 sièges pour combler l'écart existant entre ses A330-800 et ses quatre CRJ-900.



L'information a été révélée par Jenifer Bamuturaki, la directrice générale de la compagnie dans un podcast diffusé par AviaDev Insight Africa le 17 décembre.



Ces nouveaux appareils devront par ailleurs pouvoir rejoindre l'Afrique du Sud depuis sa base d'Entebbe sans avoir à effectuer d'escale. Uganda Airlines pourrait ainsi s'intéresser particulièrement à l'A220-300 d'Airbus et à l'E195-E2 d'Embraer.



Le nombre envisagé d'appareils n'a pas été annoncé.



