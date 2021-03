Uganda Airlines prépare son décollage sur le long-courrier

Uganda Airlines s'apprête à démarrer ses premiers vols long-courriers. Le transporteur national ougandais a annoncé avoir sécurisé les créneaux horaires pour desservir les aéroports internationaux de Londres Heathrow et Dubaï.



« Le processus d'obtention des droits de trafic, des permis d'exploitant aérien étranger et des approbations d'atterrissage, dans les destinations cibles, progresse bien », informe-t-il. « Les dates de début des opérations vers chaque destination seront annoncées prochainement ». En long-courrier, la compagnie lorgne également Mumbai et Guangzhou.



En attendant, le transporteur poursuit le processus de certification de ses deux Airbus A330-800 récemment réceptionnés.



Uganda Airlines qui a démarré ses opérations commerciales en août 2019, exploitait actuellement une flotte homogène de quatre CRJ-900 de Bombardier, déployés sur son marché régional africain.



(Photo © Uganda Airlines)