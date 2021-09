Uganda Airlines met l'Airbus A330neo en service

Uganda Airlines a débuté les opérations commerciales de son Airbus A330-800 avec un déploiement sur son réseau régional.



La compagnie nationale ougandaise dispose de deux A330-800 (MSN 1977 et 1979) récemment homologués par l'Uganda Civil Aviation Authority (UCAA). Les deux avions, réceptionnés respectivement en décembre 2020 et janvier 2021, serviront davantage à la construction de son réseau transcontinental.



Uganda Airlines lorgne notamment Londres (Heathrow) et Dubaï, deux dessertes dont les créneaux horaires ont déjà été sécurisés, ainsi que Mumbai et Guangzhou.



Uganda Airlines, qui a démarré ses opérations commerciales en août 2019, exploite en outre quatre Bombardier CRJ-900.



(Photo © Uganda Airlines)