Uep Airways va décoller au deuxième trimestre

La nouvelle compagnie aérienne régionale espagnole prépare son lancement. Uep Airways s'apprête en effet à rependre les liaisons inter-îles des Baléares à partir du deuxième trimestre, des vols qui étaient assurés par Air Europa (groupe Globalia) avant la crise sanitaire.



Ces vols étaient opérés avec des avions affrétés auprès de la compagnie espagnole Swiftair. Uep Airways est d'ailleurs une nouvelle filiale de Swiftair qui utilisera trois de ses ATR 72 pour lancer ses opérations.



La nouvelle compagnie aérienne régionale assurera des liaisons régulières entre Majorque, Minorque et Ibiza. Elle prévoit d'étendre ses opérations à Valence et Alicante dans un second temps.



(Photo © Swiftair)