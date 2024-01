Turkka Kuusisto va prendre la direction de Finnair

Finnair a annoncé la nomination de Turkka Kuusisto au poste de directeur général de Finnair. Sa nomination sera effective au plus tard le 11 juillet.



Il succède à Topi Manner, qui quittera ses fonctions le 15 janvier (pour devenir directeur général d'Elisa Corporation). Jaakko Schildt, directeur des Opérations, assurera ensuite le rôle de CEO par intérim.



Turkka Kuusisto est actuellement directeur général de Posti Group, un poste qu'il occupe depuis 2020.



Le président de Finnair, Sanna Suvanto-Harsaae, explique que « Turkka apporte à Finnair sa connaissance approfondie des industries complexes et ses compétences éprouvées en matière de gestion du personnel et de stratégie, ce qui profitera à Finnair, alors qu'elle passe maintenant à la phase suivante de sa stratégie. »



(Photo © Finnair)