Turkish Technic rejoint la plateforme MRO SmartHub

Turkish Technic a décidé de rejoindre la plateforme MRO de l'IATA, MRO SmartHub. Cette plateforme, lancée en 2019, permet aux sociétés de maintenance, aux équipementiers et aux compagnies aériennes d'obtenir des informations transparentes et à jour sur la valeur des pièces détachées.



Le directeur financier de Turkish Technic, Zekeriya Demir, explique que l'adhésion à MRO SmartHub « créera un canal de vente alternatif, contribuera à nos opérations et nous aidera à accroître encore plus notre avantage concurrentiel. »



L'IATA souligne que la mise à disposition des informations sur le marché de la maintenance des avions via sa plateforme permet aux compagnies et sociétés MRO de réduire leurs coûts de 10 % à 15 %.



L'association rappelle également que les dépenses en matériaux dans le secteur de la maintenance ont atteint 26 milliards de dollars en 2020, après une décennie de croissance constante. Selon l'une de ses études, le marché des pièces USM devait croître de plus de 60% en 2022.



(Photo © Turkish Technic)