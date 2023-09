Turkish Airlines va acquérir dix Airbus A350-900 supplémentaires

Dans un communiqué boursier succinct, Turkish Airlines a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé l'acquisition de dix Airbus A350-900.



Les appareils doivent être livrés entre 2025 et 2027. Ils viendront étoffer sa flotte, qui compte déjà quatorze exemplaires de l'appareil en service.



Cette annonce intervient alors que Turkish Airlines prépare une commande majeure de 600 appareils, répartis entre Airbus et Boeing. Elle devrait compter environ 400 monocouloirs - Boeing 737 MAX et/ou A320neo - et 200 gros-porteurs, majoritairement des 787 et/ou des A350 mais également environ 25 777-9 ou A350-1000.



L'annonce était attendue cet été, après avoir été déjà retardée par les élections en Turquie.



(Photo © Airbus)