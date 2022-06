Turkish Airlines reprendra bien certains Airbus A350 initialement destinés à Aeroflot

Certains des 6 Airbus A350-900 récemment commandés par Turkish Airlines et livrables en 2022 et 2023 seront bien des appareils initialement destinés à la compagnie russe Aeroflot (en photo), ces appareils ne pouvant plus être livrés en raison des sanctions internationales à l'encontre de la Russie.



La compagnie nationale turque aligne aujourd'hui six A350-900, avec un premier exemplaire réceptionné en octobre 2020.



L'arrivée de ces appareils devrait logiquement constituer une sous-famille pour Turkish Airlines, à moins de voir leurs cabines avant quelque peu modifiées. Les exemplaires nativement destinés à Aeroflot étaient en effet livrés en configuration triclasse de 316 sièges (28 en classe Affaires, 24 en Premium Economy et 264 en classe économique), contre une configuration biclasse de 329 sièges (32 en classe Affaires et 297 en classe économique) pour ceux de la compagnie turque.



Turkish Airlines va aussi particulièrement arbitrer sur l'avenir des sièges de Premium Economy, une classe de service déjà testée sur les douze premiers 777-300ER livrés à la compagnie sous le nom de "Comfort Class" jusqu'en 2016. Ce produit avait finalement été abandonné, car jugé peu rentable à l'époque compte tenu de son aménagement particulièrement généreux (63 sièges en 2-3-2).



