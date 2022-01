Turkish Airlines réduit encore sa commande d'Airbus A350

Les plans de croissance de Turkish Airlines sont encore revus à la baisse, du moins pour son activité de transport de passagers sur le long-courrier. La compagnie turque vient d'annuler trois nouveaux A350-900 sur ses commandes auprès d'Airbus, n'en attendant finalement plus qu'une quinzaine.



Turkish Airlines avait réceptionné son premier A350 en octobre 2020. La compagnie nationale turque aligne aujourd'hui cinq A350-900 sur les 20 avions du même type commandés (deux exemplaires ont été annulés en 2020 à cause de la pandémie, puis trois autres ces dernières semaines selon le dernier tableau des commandes et livraisons publié par l'avionneur).



La compagnie aérienne avait placé une commande de 25 A350 fermes, avec des options sur cinq autres exemplaires, en 2018.



Turkish Airlines figure cependant logiquement parmi les principaux prospects d'Airbus concernant l'A350F, la nouvelle variante cargo du gros-porteur de nouvelle génération lancée par l'avionneur européen l'année dernière. Sa division Turkish Cargo aligne aujourd'hui une flotte comprenant 10 Airbus A330-200F et 8 Boeing 777F (sans compter les capacités mises à disposition par sa partenaire turque ACT Airlines).



Pour rappel, Airbus et Türk Hava Yolları Teknik (Turkish Technic), la division MRO de Turkish Airlines, se sont rapprochés l'année dernière dans le cadre d'un projet de collaboration dans le domaine des services, un accord accompagné d'un contrat à long terme pour les équipements de la flotte d'A350 de la compagnie aérienne turque.



(L'un des cinq A350-900 de Turkish Airlines à Istanbul. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)