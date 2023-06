Turkish Airlines prend six Boeing 737 MAX 8 chez CDB Leasing pour sa filiale AnadoluJet, en attendant la prochaine méga-commande

CDB Aviation annonce avoir signé des accords de location avec Turkish Airlines pour six Boeing 737 MAX 8. Ces six appareils figurent déjà dans le carnet de commandes existant du loueur avec Boeing et seront livrés en 2024 et 2025.



Ils seront cependant produits dans une configuration spécifique à AnadoluJet, la filiale low-cost de Turkish Airlines basée à Ankara mais opérant principalement depuis l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul.



Avec ces 6 nouveaux appareils, CDB Aviation disposera de neuf appareils en location auprès de la compagnie porte-drapeau turque, dont un 737-800, un 777-300ER et un Airbus A320neo (volant également sous les couleurs d'AnadoluJet depuis sa livraison l'année dernière, initialement destiné à la compagnie russe S7).



Pour rappel, Turkish Airlines prévoit de porter la flotte de sa filiale low-cost à plus de 200 avions de nouvelle génération dans les 10 ans (contre 81 appareils aujourd'hui). La compagnie porte-drapeau turque doit prochainement annoncer des commandes pour 600 appareils, dont 400 monocouloirs.



(Photo © AnadoluJet)