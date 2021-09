Turkish Airlines opte pour la solution FAS de CEFA Aviation

Turkish Airlines a choisi de recourir à la solution CEFA FAS de CEFA Aviation pour enrichir les outils à disposition de son équipe de gestion de la sécurité.



CEFA FAS est un logiciel qui permet de retranscrire un vol avec des éléments audio et visuels réalistes, et de pouvoir l'analyser dans le but de mieux comprendre ce qu'il s'est passé.



Les analystes et équipages disposent ainsi d'une ressource fiable et facile à appréhender pour améliorer la communication et la sensibilisation aux risques.



« La prévention est le moyen le plus efficace d'améliorer la sécurité des vols. En plus d'être très utile pour les enquêtes, CEFA FAS nous permettra de développer du matériel d'apprentissage pour les pilotes, basé sur des faits réels de notre compagnie aérienne », a commenté Cumhur KILINÇ, Safety Information Manager de Turkish Airlines.