Turkish Airlines loue trois Boeing 787 et 25 737 MAX à AerCap

Turkish Airlines continue de pourvoir à ses besoins en appareils par tous les moyens. La compagnie a ainsi conclu un nouvel accord de leasing avec AerCap, visant à intégrer trois Boeing 787-9 et 25 737 MAX 8.



La livraison des appareils est prévue pour se dérouler entre 2024 et 2026, et la durée de leasing est fixée à douze ans.



En parallèle, les deux partenaires se sont accordés pour étendre la durée de location de six A330-200, actuellement en exploitation.



Une très importante commande de la compagnie est par ailleurs toujours attendue. Elle devrait porter sur 600 appareils - environ 400 monocouloirs et 200 gros-porteurs -, répartis entre Airbus et Boeing. La commande d'un premier lot d'une dizaine d'A350 a été annoncée le mois dernier.



(Image © Boeing)