Turkish Airlines, futur opérateur géant de l'A350 d'Airbus et des Trent XWB de Rolls-Royce

Turkish Airlines va devenir le plus important client de la famille A350 d'Airbus au monde, et de fait le futur plus important exploitant de la famille de moteur Trent XWB de Rolls-Royce.



La commande de la compagnie porte-drapeau turque annoncée le 15 décembre va ajouter 70 nouveaux gros-porteurs de nouvelle génération dans le carnet de commandes d'Airbus (50 A350-900, 15 A350-1000 et 5 A350F), des appareils livrables entre 2025 et 2033 (sans parler des droits d'achats sur 20 A350-900 et 5 A350F supplémentaires).



Pour le motoriste britannique, cet accord est aussi particulièrement juteux, avec une future commande de 100 Trent XWB-84 et de 40 Trent XWB-97 à venir.



Mais Turkish Airlines s'était déjà engagé sur un total de 40 A350-900 avec une succession de contrats signés depuis 2018 (16 exemplaires déjà en flotte), ce qui potentiellement représente une flotte de 135 appareils de la famille A350 durant la prochaine décennie.



Le motoriste de Derby couvrira l'ensemble des besoins en maintenance des moteurs Trent XWB de Turkish Airlines via un support TotalCare, à l'instar des Trent 700 qui équipent aujourd'hui 26 des 57 Airbus A330 de la compagnie turque.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)