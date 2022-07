Turkish Airlines confie à Pratt & Whitney Canada la maintenance et la mise à niveau des APU de sa flotte A320ceo

(Farnborough 2022) Pratt & Whitney Canada a signé un contrat de huit ans avec Turkish Airlines concernant l'entretien et la mise à niveau des APU de sa flotte d'Airbus A320ceo (A319, A320 et A321).



Le contrat couvre un total de 82 groupes auxiliaires de puissance APS3200. Le motoriste canadien indique que le renouvellement graduel de la flotte d'APS3200 de la compagnie turque représentera jusqu'à 25 nouveaux APU chaque année.



« Ce contrat s'appuie sur notre relation de longue date avec Turkish Airlines et étend notre entente formelle jusqu'à 2030 », annonce Timothy Swail, Vice-Président, Aviation régionale et Ventes et Marketing des groupes auxiliaires de puissance chez Pratt & Whitney Canada. « De tels contrats permettent à la compagnie aérienne d'optimiser la disponibilité de ses avions et de respecter entièrement les horaires de vols annoncés. La portion du contrat concernant le renouvellement de la flotte permet à Turkish Airlines de renouveler sa flotte de APS3200 et de bénéficier des améliorations techniques les plus récentes et de plus de temps dans les airs » a-t-il ajouté.



Pratt & Whitney Canada rappelle par ailleurs que les 25 Boeing 787-9 de Turkish Airlines sont équipés de ses APU APS5000.



