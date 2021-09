Turkish Aerospace augmente sa participation industrielle dans diverses plateformes Boeing

Turkish Aerospace a remporté deux contrats d'aérostructures avec Spirit AeroSystems pour les avions commerciaux de Boeing.



L'industriel turc va désormais produire la section de queue (section 48) du 737 MAX 8 ainsi que plus de 400 nouvelles pièces et sous-ensembles à destination de différentes plateformes civiles de l'avionneur américain.



Turkish Aerospace était déjà en charge de la production des gouvernes de profondeurs et des surfaces mobiles d'équilibrage associées du 737 MAX.



La division aérostructures de Turkish Aerospace, TUSAS, va par ailleurs continuer à produire 2125 pièces et sous-ensembles pour Spirit AeroSystems jusqu'en 2028, en particulier sur les 737 et 777.



