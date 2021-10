Tunisair conclut un accord de crédit-bail avec SMBC pour cinq A320neo

Tunisair a signé un accord de « sale and lease back » avec le loueur irlandais SMBC Aviation Capital pour le financement de cinq Airbus A320neo.



En vertu de cet accord, le pavillon national tunisien prendra livraison de son premier appareil en décembre 2021, trois autres seront réceptionnés courant 2022 tandis que le cinquième A320neo viendra plus tard.



La finalisation de cet accord marque l'aboutissement de négociations initiées début 2019. Ces aéronefs sont issus d'une commande révisée de Tunisair, conclue en 2016 (une conversion de cinq A320ceo d'une précédente commande passée en 2008). Selon le directeur général Khaled Al-Chelly, l'opération entraînera un retour en caisse des avances de fonds ( 73 millions d'euros) mobilisées auprès du constructeur européen Airbus.



Ce soulagement financier « permettra de régler une partie très importante de la dette, celle-là qui peut bloquer l'exploitation et l'autre partie sera affectée au fonds de roulement ».



Ces nouvelles acquisitions vont en droite ligne du plan de modernisation de la flotte de Tunisair qui a terminé l'année 2020 avec plus de la moitié de sa flotte (28 avions) hors service faute de maintenance. Dans le cadre du rajeunissement de la flotte, la compagnie entend ramener sa flotte à une moyenne d'âge de moins de 10 ans.