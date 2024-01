TrueNoord reprend deux Embraer 175 exploités par Air Canada

TrueNoord annonce qu'elle a récemment acquis deux Embraer 175, actuellement loués à Air Canada et en service sur le réseau Air Canada Express.



Grâce à lui, TrueNoord renforce son empreinte en Amérique du Nord, accueille une nouvelle compagnie parmi ses clients et les deux premiers E175 de son portefeuille.



Il s'agit du dernier contrat finalisé dans le cadre du projet d'acquisition de dix Embraer à Nordic Aviation Capital (NAC), annoncé en janvier 2023.



En décembre, la société de leasing a indiqué qu'un autre projet similaire était en cours, toujours avec NAC, pour onze appareils, actuellement loués à des compagnies européennes, australiennes et nord-américaines. Trois d'entre eux sont des E175 en service chez Air Canada.



(Photo © TrueNoord)