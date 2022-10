TrueNoord remet deux ATR 42-600 à Alliance Air

TrueNoord a livré deux ATR 42-600 neufs à Alliance Air. Ils sont couverts par un contrat de leasing opérationnel à long terme.



Les appareils permettront à la compagnie indienne d'assurer des routes intérieures, notamment dans la région himalayenne, où les conditions opérationnelles sont difficiles.



« L'ATR 42-600 est particulièrement bien adapté pour desservir les aérodromes les plus reculés et les plus complexes de l'Himalaya, qui se caractérisent par une altitude élevée et des pistes courtes. De plus, l'ATR 42 peut opérer avec moins de restrictions de charge utile que l'ATR 72 et des coûts de voyage plus bas, offrant ainsi plus de flexibilité et une meilleure rentabilité sur ces routes peu développées », commente Carst Lindeboom, le directeur des ventes de TrueNoord.



Ces deux ATR 42-600 sont les seuls de la flotte d'Alliance Air, qui exploitait jusqu'alors dix-huit ATR 72-600.



(Photo © ATR)