TrueNoord place un Dash 8-400 auprès d'Ethiopian Airlines

TrueNoord a annoncé avoir placé un nouveau Dash 8-400 (MSN 4621) chez Ethiopian AIrlines dans le cadre d'un contrat de location-exploitation de huit ans.



Le financement de l'avion a été assuré par une ligne de crédit entrepôt renouvelable de TrueNoord souscrite par Citibank, Société Générale et Royal Bank of Canada. Pillsbury a agi en tant que conseiller juridique de TrueNoord lors de l'acquisition, Milbank conseillant le financement et Clifford Chance conseillant les prêteurs.



Cet avion, d'une capacité de 71 places, est le 32e acquis par Ethiopian Airlines, et le dernier de sa commande ferme de dix unités conclue avec Bombardier en avril 2018.



Le transporteur dispose en outre d'une clause optionnelle pour cinq unités supplémentaires.