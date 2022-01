TrueNoord place deux nouveaux ATR42-600 auprès de Silver Airways

TrueNoord a conclu un nouveau contrat avec Silver Airways et lui a livré deux ATR42-600 neufs.



La compagnie américaine avait déjà acquis un ATR72-600 auprès de la société de leasing néerlandaise en mai dernier.



Les trois biturbopropulseurs seront utilisés sur le réseau du sud-est des Etats-Unis, des Bahamas et des Caraïbes.



« Il s'agit des premiers ATR42-600 de la flotte de TrueNoord et nous sommes enthousiastes à l'idée d'acquérir d'autres appareils régionaux modernes et économes en carburant à l'avenir », a souligné Garry Topp, directeur des ventes de TrueNoord pour la région des Amériques, en soulignant que ce nouveau contrat renforçait sa présence en Amérique du Nord, une région sur laquelle le lessor compte axer son développement en 2022.



(Photo © TrueNoord)