TrueNoord obtient des financements pour étendre son portefeuille

TrueNoord annonce avoir obtenu des financements pour un montant de 250 millions de dollars de la part de Citibank, Société Générale Corporate & Investment Banking, Royal Bank of Canada et Farallon Capital Management.



Ces fonds lui permettront de développer son activité, notamment en acquérant de nouveaux appareils de 50 à 150 places pour élargir son portefeuille.



Selon Julien Millet, le directeur financier de la société de leasing, ce soutien est « révélateur de la performance réussie de TrueNoord au cours du covid-19, tous les appareils étant soit en location, soit livrés à de nouveaux clients. Plus que jamais, nous sommes entièrement concentrés sur le meilleur service à nos clients et sur l'expansion de notre flotte. »



Anne-Bart Tieleman, la directrice générale, estime que des opportunités se présenteront dès le premier semestre, alors que la société vient de se renforcer aux Etats-Unis et de remporter des contrats en Afrique et en Asie Pacifique.