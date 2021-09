TrueNoord loue des ATR 72-600 à SKY express

SKY express a conclu un accord avec TrueNoord portant sur l'acquisition d'ATR 72-600. Les appareils ont vocation à remplacer les plus anciens ATR 72-500 de la compagnie.



La société de leasing ne précise pas le nombre d'appareils qu'elle fournira à la compagnie grecque, mais celle-ci exploite actuellement huit ATR 72, dont trois -600 et cinq -500.



Elle indique en revanche que leur introduction sera « progressive » et qu'ils seront couverts par des contrats de location opérationnelle.



(Photo © SKY express)