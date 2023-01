TrueNoord acquiert dix Embraer de Nordic Aviation Capital

TrueNoord a conclu un accord avec NAC (Nordic Aviation Capital), lui permettant d'acquérir une dizaine d'Embraer de son portefeuille. La transaction sera finalisée dans le courant du premier trimestre.



L'accord porte sur huit E190 et deux E175. Il augmente le portefeuille de TrueNoord à soixante-dix appareils et lui permet de gagner de nouveaux clients en Amérique du Nord (qui opèrent la moitié des appareils acquis) et en Afrique du Sud. Une partie des appareils est également placée en France et au Portugal.



Anne-Bart Tieleman, CEO de TrueNoord, souligne qu'il s'agit du premier accord de ce type depuis le début de la crise du covid et qu'il en préfigure d'autres. « Nous envisageons d'autres opportunités de transactions sur les portefeuilles de lessor à lessor. Nous explorons déjà des opportunités et il est bon de voir ce marché s'ouvrir après le calme relatif des deux dernières années. »



La transaction soutien également la stratégie de croissance de la société de leasing sur le marché des appareils de 50 à 150 places, très dynamique comme en témoigne la fluidité des transitions d'avions.



(Photo © Embraer)