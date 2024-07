RTX annonce la nomination de Troy Brunk en tant que président de Collins Aerospace. Il succède ainsi à Stephen Timm qui a décidé de prendre sa retraite, mais qui restera dans l'entreprise en tant que conseiller spécial jusqu'en mars 2025.



Troy Brunk dispose d'une expérience de plus de 30 ans dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, dont 28 au sein de Collins. Il a notamment dirigé trois des six unités commerciales de l'équipementier, à savoir les branches Avionics, Interiors et Mission Systems.



Troy Brunk rapportera directement à Christopher Calio, le nouveau PDG du groupe RTX nommé en mai dernier.



(Photo © Collins Aerospace)