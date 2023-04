Trois nominations au sein du comité exécutif de Safran

Safran annonce trois nominations au sein de son comité exécutif. Elles sont toutes effectives immédiatement.



Franck Saudo est nommé président de Safran Electronics & Defense. Il succède à Martin Sion qui est devenu président exécutif d'ArianeGroup. Ancien conseiller en charge du secteur financier au sein du cabinet du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, il a rejoint Safran en 2011 et a notamment occupé les postes de directeur Support & Services de Turbomeca, président de Safran Transmission Systems puis président de Safran Helicopter Engines depuis 2018.



Il est remplacé à la présidence de Safran Helicopter Engines par Cédric Goubet, actuellement président de Safran Landing Systems (depuis 2020). Ayant également débuté sa carrière en tant que haut fonctionnaire de l'Etat, il a rejoint Safran en 2010 et a notamment exercé les fonctions de directeur des programmes CFM de Snecma, directeur exécutif de CFM International, directeur général de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines et président de Safran Nacelles.



François Bastin lui succède au poste de président de Safran Landing Systems. Ayant rejoint Snecma en 1997, il a notamment été directeur du programme LEAP puis directeur des programmes CFM de Safran Aircraft Engines et directeur exécutif de CFM International, déjà à la suite de Cédric Goubet, en 2015. Il était dernièrement directeur de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines.



(De gauche à droite : Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defense ; Cédric Goubet, président de Safran Helicopter Engines ; et François Bastin, président de Safran Landing Systems. Photos © Aurélie Lamachere et Franck Dunouau pour Safran)