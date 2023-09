Transavia va tester « un centre commercial dans le ciel » grâce à la solution AirFi

Transavia (Pays-Bas) a décidé de tester durant trois mois de nouvelles fonctions proposées par AirFi, qui permettront d'offrir un « centre commercial dans le ciel » à ses passagers. L'essai sera réalisé sur les vols au départ de Rotterdam (85 vols par semaine en moyenne vers l'Europe et le Maroc).



Grâce à la box AirFi, les voyageurs auront la possibilité de commander de la nourriture et des boissons depuis leur siège et leur appareil mobile, mais aussi d'acheter des films parmi une sélection proposée via une plateforme de streaming.



Les trois mois d'essai permettront de mesurer la disposition des passagers à réaliser ainsi des achats et d'optimiser la plateforme pour proposer des services dont ils ont besoin.



« Nous sommes impatients de voir comment les passagers interagissent avec notre concept de 'centre commercial dans le ciel', que nous avons conçu pour améliorer simultanément l'expérience des passagers et les revenus auxiliaires des compagnies aériennes. Transavia a toujours été à l'avant-garde de ce type d'innovations, et nous sommes donc impatients de leur fournir un pilote hautement performant », commente Job Heimerikx, le PDG d'AirFi.



AirFi travaille déjà avec le groupe Air France-KLM. Transavia utilise en effet déjà sa plateforme Connected Crew pour les ventes à bord, tandis que plusieurs projets ont été réalisés avec KLM et sa filiale Cityhopper.



(Photo © Transavia)