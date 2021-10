Transavia surfe sur la reprise du trafic loisir

Le troisième trimestre 2021 a fait beaucoup de bien à Transavia. Avec la réouverture des frontières en Europe en parallèle de la période estivale, la low-cost du groupe Air France-KLM a pu retrouver son dynamisme. Elle a doublé son chiffre d'affaires (522 millions d'euros) et le nombre de ses passagers (4,2 millions de voyageurs), réussissant à dégager un bénéfice opérationnel de 105 millions d'euros.



Profitant de la forte reprise du trafic loisir, qui repart dès que les restrictions de voyage s'allègent, elle a augmenté ses capacités de 56,3%, améliorant ses coefficients de remplissage puisque le trafic a presque doublé (+90%). La Grèce, l'Espagne et le Portugal ont notamment porté ce succès.



L'activité globale a pu revenir à 85% de son niveau de 2019. Nathalie Stubler, présidente de Transavia France, s'est montrée relativement confiante pour les prochains mois, la low-cost ayant enregistré un bon niveau de réservations pour les vacances de la Toussaint et de Noël malgré la tendance des passagers à réserver plutôt à la dernière minute.



La low-cost du groupe Air France-KLM ne freine donc pas des ambitions et conserve ses objectifs de croissance. Ainsi, Transavia France a réceptionné dix nouveaux appareils depuis le début de l'année et compte porter sa flotte à 61 appareils pour l'été 2022. Par ailleurs, la compagnie va bientôt devoir se préparer au renouvellement de sa flotte, le groupe ayant lancé un appel d'offres pour le remplacement des 737 de KLM et de Transavia, dont le résultat devrait être annoncé bientôt.



(Photo © Transavia France)