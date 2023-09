Transavia signe un contrat IMS avec Satair pour ses futurs Airbus A321neo

Satair annonce que la compagnie néerlandaise Transavia a signé un contrat pluriannuel pour sa solution IMS (Integrated Material Services), en vue de l'intégration de son premier Airbus A321neo dans les prochaines semaines.



L'accord permettra de couvrir les besoins en consommables de la compagnie dans le cadre de ses opérations de maintenance en ligne et en base.



Concernant tous les consommables de la cellule, il permettra d'améliorer la disponibilité des pièces de rechange tout en rationalisant les coûts de la chaîne d'approvisionnement, qui sera entièrement supervisée par Satair, de la planification à l'achat et la livraison.



La filiale du groupe Airbus souligne qu'il s'agit de sa première collaboration stratégique avec la filiale low-cost du groupe Air France-KLM.



(Marcel de Nooijer, CEO deTransavia, et Bart Reijnen, CEO de Satair. Photo © Satair)