Transavia France va réceptionner treize avions d'ici avril prochain

Transavia France va être très occupée durant la saison hiver. La filiale d'Air France se prépare à réceptionner treize appareils d'ici le mois d'avril 2022 et va augmenter son programme de vols durant la saison hiver.



De quarante Boeing 737-800 au début de l'année, Transavia est passée à une flotte de 48 aujourd'hui. La compagnie indique qu'elle doit en recevoir deux autres durant la saison hiver puis onze supplémentaires, de façon à exploiter 61 appareils au début de la saison été 2022.



Un grand renforcement du programme est prévu pour l'hiver, avec une intensification des dessertes vers les destinations méditerranéennes : les capacités vers l'Espagne notamment seront presque doublées par rapport à 2019 mais l'Italie, la Grèce, le Portugal et la Tunisie devraient également voir les fréquences augmenter.



Depuis Orly, huit nouvelles lignes seront créées et sept liaisons estivales seront prolongées durant l'hiver.



