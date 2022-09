Transavia France va encore augmenter sa flotte de dix avions avant la prochaine saison été

La croissance de Transavia France continue et conserve son rythme soutenu. La low-cost indique en effet qu'elle devrait encore intégrer une dizaine d'appareils d'ici le mois d'avril 2023.



Ainsi, après être passée de 50 à 61 appareils en avril 2022, elle devrait en compter 71 à l'ouverture de la saison été 2023, soit une flotte étoffée de 80% par rapport à 2019.



Cette année 2023 sera également particulière en ce qu'elle verra la livraison du premier des Airbus A320neo de Transavia France, parmi la centaine d'appareils commandée par le groupe Air France-KLM.



Cette nouvelle augmentation de la flotte va permettre à la compagnie d'étoffer son programme de vols et de lancer de nouvelles destinations. Alors que vingt nouvelles routes sont planifiées dès cet hiver, l'été verra l'intégration d'Antalya et Izmir au réseau au départ d'Orly. Les deux villes turques ne seront pas les seules nouveautés, les prochaines seront annoncées au cours des prochaines semaines.



Un des piliers de la stratégie de croissance du groupe Air France-KLM, Transavia France a déjà retrouvé ses capacités d'avant-crise et son coefficient de remplissage s'en rapproche également.



(Photo © Transavia France)