Transavia France reçoit un nouveau Boeing 737-800 de Stratos

La société de leasing britannique Stratos a annoncé avoir livré un Boeing 737-800 à Transavia France. Il est couvert par un contrat de leasing à long terme.



L'appareil, MSN 37253, était auparavant en service auprès de TUI. Dans le cadre de sa transition, il a subi des modifications en cabine et sur son avionique afin d'être en homogénéité avec le reste de la flotte.



Transavia France poursuit sa croissance continue et devrait exploiter 71 appareils durant la saison été. La low-cost d'Air France-KLM devrait également intégrer son premier Airbus A320neo cette année.



Quant à Stratos, elle souligne qu'elle a réalisé une vingtaine de transitions d'avions sur les douze derniers mois et acquis huit appareils supplémentaires.



