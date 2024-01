Transavia France reçoit son premier Airbus A320neo

Le groupe Air France-KLM célèbre la livraison de son premier Airbus A320neo, qui inaugurera l'introduction de la famille A320neo dans la flotte de Transavia France.



Immatriculé F-GNEO et équipé de moteurs LEAP-1A de CFM International, il est aménagé en configuration monoclasse de 186 sièges. Il doit réaliser son premier vol commercial le 15 janvier, entre sa base d'Orly et Porto.



Un premier A321neo avait été livré au groupe le 19 décembre et est depuis entré au service de Transavia Pays-Bas.



Pour rappel, le groupe avait passé commande pour une centaine d'Airbus de la famille A320neo en 2021, pour renouveler les flottes de Transavia Pays-Bas, KLM et Transavia France, tout en augmentant les capacités de cette dernière. Il précise que Transavia France devrait exploiter treize A320neo à la fin de l'année 2024.



Le premier A320neo de Transavia France est loué auprès d'Avolon, ce qui fait de la low-cost une nouvelle cliente du loueur.



(Photo © Airbus)