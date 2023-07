Transavia France réceptionne son 65e Boeing 737-800

Alors que les vacances d'été commencent dans les toutes prochaines heures, Transavia France vient d'ajouter un nouveau Boeing 737-800 à sa flotte, son 65ème exemplaire.



Cet appareil (MSN 39825, F-HUYX) est loué auprès de SMBC Aviation Capital et est le sixième et dernier exemplaire de cette transaction. Il était auparavant exploité par la compagnie low-cost indonésienne Batik Air (groupe Lion Air).



Le loueur du groupe Sumitomo précise que la livraison de l'appareil à la compagnie française a été effectuée à Tallinn (Estonie).



Transavia France poursuit sa croissance continue et devrait exploiter jusqu'à 71 appareils du même à la fin de l'année. La low-cost d'Air France-KLM devrait également intégrer son premier monocouloir de la famille A320neo d'Airbus au début de l'année prochaine.



Pour rappel, la compagnie low-cost française du groupe Air France-KLM a annoncé fin juin qu'elle lancera des vols vers Dubaï (Émirats arabes unis) depuis les aéroports de Lyon et de Marseille à raison de trois rotations par semaine. Ces deux nouvelles lignes, qui seront inaugurées fin octobre, seront les plus longues jamais opérées par Transavia France.



