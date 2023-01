Transavia France réalise son 100e stage de qualification pilotes

Transavia France célèbre la formation de son centième OCC pilotes (Operator Conversion Course), stage de qualification obligatoire pour un pilote pour intégrer une compagnie aérienne, au cours duquel il est formé sur les équipements et procédures de sécurité et d'urgence de cette compagnie pour l'appareil assigné.



Transavia souligne que ses formations comportent également un volet de sensibilisation aux enjeux environnementaux, avec des thématiques spécifiques telles que l'éco-pilotage ou l'emport carburant. Les stages durent de deux à quatre mois et peuvent accueillir tous types de profils (sans expérience ou expérimentés).



Cette étape symbolique intervient alors que la croissance de la compagnie se poursuit, dix appareils supplémentaires devant intégrer la flotte d'ici l'été pour porter le nombre d'avions exploités à 71.



Cette année sera également celle de l'intégration du premier Airbus A320neo. La filiale du groupe Air France-KLM a déjà acquis un simulateur de vol et les premiers stages pilotes dédiés débuteront en septembre.



(Photo © Transavia)