Transavia France augmente encore sa flotte de Boeing 737-800

ICBC Leasing a placé un 737-800 chez Transavia France. L'appareil (LN 6389, F-HUYD) âgé de 4 ans était précédemment exploité par Norwegian Air Argentina.



La filiale low-cost d'Air France attend aussi trois autres appareils du même type prochainement, dont deux sont également en provenance de la filiale leasing de la Banque industrielle et commerciale de Chine (LN 6347 et 6365, ex-Norwegian) et un autre pris chez Aviation Capital Group (LN 4429, ex-SAS).



Transavia France exploite actuellement une flotte homogène de cinquante 737-800 en configuration monoclasse de 189 sièges.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)