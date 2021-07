Trans Maldivian Airways change de main pour assurer son avenir

Trans Maldivian Airways (TMA), la plus ancienne compagnie aérienne des Maldives et le plus important opérateur d'hydravions au monde, vient de franchir une nouvelle étape de son histoire.



TMA a changé de propriétaires début juillet avec l'arrivée des fonds Carlyle, King Street Capital Management et Davidson Kempner Capital Management dans son actionnariat. Carlyle a pris une participation majoritaire et les anciens propriétaires de la compagnie, à savoir Bain Capital et Tempus Group, gardent chacun une participation minoritaire.



Cette transaction permet notamment de restructurer la dette du transporteur (~300 millions de dollars) en attendant un retour à ses activités normales l'année prochaine avec l'assouplissement des restrictions de voyage, puis vers une nouvelle phase de croissance. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.



Trans Maldivian Airways aligne aujourd'hui une flotte de 56 DHC-6 Twin Otter (toutes séries). Ses hydravions relient l'aéroport international de Malé aux nombreuses îles et resorts de l'archipel.



(Photo © Trans Maldivian Airways)