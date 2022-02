Trafic stable en Guadeloupe par rapport à 2020 mais les perspectives s'améliorent

La SAGPC (Société Aéroportuaire Guadeloupe Pole Caraïbes) annonce que le trafic 2021 de Pointe-à-Pitre est resté stable par rapport à 2020, toujours en retrait de 48,6% par rapport à 2019, avec 1,28 million de passagers. Tous les faisceaux ont été touchés par cette faiblesse, mais l'impact de la crise est resté particulièrement fort sur l'Amérique du Nord, l'Europe (hors France) et les Caraïbes. La société estime qu'elle a perdu 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en raison des restrictions de voyage sur l'année.



Cependant, la société s'attend à des améliorations en 2022. Elle constate en effet une reprise immédiate de la demande dès la levée des restrictions, permettant au trafic d'approcher voire de dépasser (comme vers Paris en juillet) son niveau de 2019. L'offre s'étoffe également avec le renforcement des programmes de compagnies sur le secteur transatlantique et la reprise des vols vers les Etats-Unis et le Canada. Un nouveau coup de pouce devrait être donné en fin d'année avec la reprise des croisières.



Tout cela mène la SAGPC à espérer la fin du stop-and-go et le retour à 65% du trafic de 2019 en 2022 (pour atteindre 100% en 2025).



En attendant, elle n'a pas renoncé à investir dans ses infrastructures et le montant de ces investissements devrait atteindre 58 millions d'euros en 2022 (contre 20 millions en 2021). Deux grands projets sont notamment prévus : le renforcement structurel de la piste de l'aéroport de Pointe-à-Pitre (30 millions d'euros) et la construction d'un nouveau bâtiment pour tri bagage déporté (15 millions d'euros). En parallèle, elle poursuit le verdissement de son activité (notamment par le déploiement de fermes photovoltaïques).



La SAGPC travaille également à un autre grand projet à l'horizon 2028 : l'extension du terminal 1 pour le doter d'une capacité de 3 millions de passagers par an. Il devrait être abordé dans le cadre du plan stratégique 2022-2028, en cours de finalisation.



(Photo © SAGPC)