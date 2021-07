Trafic décuplé pour Transavia au deuxième trimestre

Son activité ayant été proche de zéro au deuxième trimestre 2020, Transavia ne pouvait que publier une amélioration spectaculaire au deuxième trimestre 2021. Son trafic a ainsi été décuplé sur la période, pour des capacités en hausse de 1070%. Le nombre de passagers a évolué dans les mêmes proportions : avec 1,175 million de personnes à bord de ses appareils, leur nombre a été multiplié par treize.



Le chiffre d'affaires a quant à lui atteint 126 millions d'euros (+655%) et le résultat d'exploitation s'est légèrement amélioré, bien qu'en restant négatif de 98 millions d'euros.



Sur le premier semestre, le nombre de passagers transportés a atteint 1,53 millions, en baisse de 37,4% par rapport au premier semestre 2020 (avec ses deux premiers mois d'activité normale). Le trafic baisse de 45,6% pour des capacités réduites de seulement 17,8%. Sur la période, le chiffre d'affaires atteint 163 millions d'euros (-37%) et le résultat d'exploitation se creuse légèrement à -218 millions d'euros.



Transavia a ainsi continué de souffrir des restrictions de voyage en Europe et en Afrique du Nord. Cependant, elle est en première ligne pour profiter du début de reprise qui se dessine depuis le mois de juin. Observant une très forte augmentation de la demande et des réservations, Nathalie Stubler, la PDG de Transavia France, avait ainsi annoncé dès juin que la compagnie proposerait le même nombre de sièges en juillet-août que sur la même période de 2019. La compagnie a par ailleurs augmenté sa flotte de neuf appareils au premier semestre pour profiter pleinement des opportunités de croissance qui se présenteront.



