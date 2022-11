Toujours pas d'accord signé entre Dassault et Airbus sur le SCAF

L'avionneur français a en effet déclaré à l'agence de presse Reuters que « Ce n'est pas fait ».



Dassault négocierait donc toujours avec les divisions allemande et espagnole d'Airbus Defense and Space sur le partage des tâches de la phase 1B pour lancer le démonstrateur de l'avion de combat de nouvelle génération (NGF) qui doit voler en 2027, même si les choses semblent quand même avancer depuis ces deux derniers mois.



Le programme SCAF a pour but de remplacer les premiers Rafale (France) et Eurofighter (Allemagne et Espagne) à l'horizon 2040. Ce futur avion de chasse européen de « sixième génération » constitue aujourd'hui le plus important programme militaire en Europe, avec un budget total estimé à 100 milliards d'euros.



Lire le dernier Édito : Succession des avions de combat Rafale et Eurofighter : SCAF ou pas SCAF ?



(Photo © Airbus)

Alors que la Première ministre française Élisabeth Borne a annoncé à Berlin le 25 décembre qu'un accord avait été trouvé entre les partenaires industriels français et allemands sur le programme d'avions de combat de nouvelle génération SCAF (Système de Combat Aérien Futur), les déclarations du gouvernement français sont une nouvelle fois démenties par Dassault Aviation en l'espace de moins d'une semaine.L'avionneur français a en effet déclaré à l'agence de presse Reuters que «».Dassault négocierait donc toujours avec les divisions allemande et espagnole d'Airbus Defense and Space sur le partage des tâches de la phase 1B pour lancer le démonstrateur de l'avion de combat de nouvelle génération (NGF) qui doit voler en 2027, même si les choses semblent quand même avancer depuis ces deux derniers mois.Le programme SCAF a pour but de remplacer les premiers Rafale (France) et Eurofighter (Allemagne et Espagne) à l'horizon 2040. Ce futur avion de chasse européen de «» constitue aujourd'hui le plus important programme militaire en Europe, avec un budget total estimé à 100 milliards d'euros.(Photo © Airbus)