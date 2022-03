TotalEnergies produit désormais du carburant aérien durable sur un troisième site en France

TotalEnergies a démarré avec succès la production de carburant aérien durable (SAF) sur sa plateforme de Normandie. Ce nouveau site vient compléter les capacités de production en biocarburants aériens durables de la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et de l'usine d'Oudalle (Seine-Maritime).



TotalEnergies précise qu'il est ainsi en mesure de répondre à la demande de ses clients et à la législation française, qui fixe un taux d'incorporation de 1% de biocarburants aériens durables dans le SAF depuis le 1er janvier 2022. Le groupe pétrolier français produira également des SAF à partir de sa plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne) dès 2024.



L'ensemble de ces biocarburants aériens durables, destinés aux aéroports français, sera produit à partir de déchets et résidus, issus notamment de l'économie circulaire.

Pour rappel, l'utilisation progressive de carburants aériens durables à l'échelle mondiale doit permettre de diminuer de façon significative les émissions de CO2 du transport aérien, puisqu'ils permettent une baisse de 80% des émissions de CO2 sur l'ensemble de leur cycle de vie lorsqu'ils sont produits à partir de déchets et résidus.



Les SAF sont un maillon essentiel pour que le transport aérien mondial atteigne la neutralité carbone en 2050.



(Photo © TotalEnergies)