Total lance la production de carburant durable d'aviation en France

Total a annoncé le démarrage d'une production de carburant durable d'aviation en France. Il peut être disponible sur les aéroports français dès maintenant.



Deux sites sont impliqués dans la production, ceux de La Mède (Bouches-du-Rhône) et d'Oudalle (Seine-Maritime) et une entité dédiée sera créée en mai pour gérer le développement des carburants renouvelables (Renewable fuels). En 2024, la plateforme zéro pétrole de Grandpuits (Seine-et-Marne) les rejoindra.



Total précise qu'il n'aura recours qu'à des déchets et résidus issus de l'économie circulaire (graisses animales, huiles de cuisson usagées) et en aucun cas à des huiles végétales.



Le groupe souligne ainsi qu'il pourra suivre l'évolution de la législation, qui prévoit l'incorporation de 1% de carburant durable d'aviation à partir de 2022, 2% à partir de 2025 et 5% à partir de 2030.



(Photo © Total)